Доллар упал ниже 90

Курс доллара на торгах Мосбиржи сегодня опустился ниже 90 рублей.

Американская валюта сегодня дешевеет на Московской бирже, следует из данных торгов.

Курс доллара опустился ниже психологической отметки в 90 рублей за $1. Этот порог преодолен впервые с 19 декабря.

Так, к 14:20 по московскому времени доллар стал дешевле на 1,43% и снизился до 89,96 рубля. Примерно на этом уровне он и продолжает оставаться.

Аналогичная динамика наблюдается и у евро с юанем. Европейская валюта подешевела на 1,07% – ее курс снизился до 100,09 рубля. Китайский юань падает в цене на 0,71% и торгуется по 12,645 рубля.