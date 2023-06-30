Доллар стремится к 90 рублям

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На торгах Мосбиржи доллар превысил отметку в 88 рублей, евро дорожал до 96 рублей.

Доллар и евро на торгах Московской биржи возвращались в март 2022 года. Как свидетельствуют данные торговой площадки, стоимость американской валюты превышала 88 рублей (+0,74%), курс евро преодолевал планку в 96 рублей(+1,21%). На аналогичных ценовых рубежах данные валюты находились 29 марта 2022 года. Юань торговался на уровне 12,14 рубля (+0,69%).

Напомним, что утренние торги Мосбиржи также открылись ростом основных валют: доллар стоил 87, 78 рубля, а евро – 95, 28 рубля.

Санкции влияют на курсы

Профессор кафедры "Финансы, денежное обращение и кредит" РАНХиГС Юрий Юденков в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" объяснил рост курса доллара и евро падением цен на нефть и санкционными трудностями операций с инвалютой.

"Первоначально я думал, что это связано с тем, что иностранные фирмы закрываются, владельцы продают их и хотят получить выручку в долларах. Поэтому возникает несколько неожиданный локальный спрос долларов на бирже и доллар начинает подниматься в цене, ведь ликвидных долларов сейчас мало. Однако тенденция роста курсов доллара и евро довольно продолжительная, и разовыми покупками ее объяснить трудно", - прежде всего сказал он.

"Поэтому более действенным является другой фактор, а именно трудности реализации углеводородов – газа и нефти – по старым ценам, как мы торговали с Европой по долгосрочным контрактам на длительный период. Сейчас и цена на газ и нефть упала, и спрос тоже падает, что не может не влиять на курс доллара", - подчеркнул Юрий Юденков.

"А в основе этого фактора лежит более фундаментальная причина: сам порядок платы в валюте и переводов в долларах и евро крайне затруднен из-за санкций. Доллары попросту тяжело получить в РФ, равно как распоряжаться ими и работать с ними. Поэтому и дорожает ликвидный доллар – тот, которым можно распоряжаться, переводить и оплачивать", - заключил экономист.