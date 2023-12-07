Доллар снова теряет позиции

Утренние торги на Московской валютной бирже стартовали с падения курса доллара – американская валюта потеряла сразу 30 копеек и стоит уже меньше 90 рублей.

Курс доллара к рублю сегодня утром на открытии торгов Московской биржи упал сразу на 30,25 копейки, и сейчас доллар торгуется за 89,71 рубля.

В отличие от заокеанского "собрата" европейская валюта наоборот идет в рост – евро прибавил в цене 58,5 копейки и сейчас стоит 97,64 рубля, передает ТАСС.

Стабильность показывает только китайская национальная валюта – юань остался по-восточному невозмутимым и сейчас, как и накануне, стоит 12,51 рубля.