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Доллар растет к 100 рублям

Доллар растет к 100 рублям
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Сегодня доллар на Мосбирже несколько раз поднимался выше 97 рублей. Таких уровней валюта достигла впервые за 16,5 месяцев.

Доллар на Московской бирже продолжает уверенный рост - 7 августа он впервые более чем за год поднялся выше 97 рублей.

Торги в понедельник открылись долларом по 95,71 рубля. С тех пор валюта растет, уже дважды доллар преодолевал порог в 97 рублей. Такие показатели последний раз наблюдались 25 марта 2022 года, почти 17 месяцев назад.

Сейчас доллар стабильно торгуется по 96,7 российского рубля.

Отметим, что в предшествующую торговую сессию, состоявшуюся в пятницу 4 августа, доллар впервые с марта прошлого года превышал 96 рублей. Сегодня он скакнул вверх еще на рубль, пробив планку в 97 рублей.

Евро – выше 106, доллар – выше 96 рублей

Евро – выше 106, доллар – выше 96 рублей

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