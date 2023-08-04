Евро – выше 106, доллар – выше 96 рублей

Опубликовано: 18:21, 4 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Рубль продолжает слабеть на торгах Мосбиржи, доллар и евро растут. Вечером пятницы они преодолели пороги в 96 и 106 рублей соответственно.

Американская и европейская валюта стремятся к новым антирекордам на торгах Московской биржи, рубль слабеет.

Доллар подорожал выше 96 рублей. Такой отметки он достиг впервые с 28 марта прошлого года. В частности, в 17/50 валюта США торговалась по 96,17 рубля за $1

Евро на то же время поднялся на две копейки выше 106 рублей – это произошло впервые с 25 марта минувшего года.

Идет в рост и юань: 13,36 рубля. В последний раз китайская валюта находилась на таком уровне полтора года назад, а именно 6 апреля 2022 года.