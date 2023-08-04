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Рубль уходит на выходные на спаде: евро - 105

Рубль уходит на выходные на спаде: евро - 105
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Курс российской валюты падает четвертый день подряд – вот и сегодня, уходя на выходные, он снова устремился вниз по отношению к основным мировым валютам.

Основные мировые валюты в ходе торгов на Московской бирже сегодня снова бьют рекорды – в канун выходных "подросли" и евро, и доллар, и юань.

Так, к 16:25 евро показал рост в 1,89%, преодолел психологическую планку в 105 рублей и сейчас торгуется за 105,2 рубля – это максимум с прошлогоднего марта, передает ТАСС

Вслед за европейской торопится и американская валюта – она прибавила в цене чуть меньше, всего 0,57%, и сейчас стоит 95,53 рубля. Вслед за "старшими товарищами" рвется вверх и юань – китайская национальная валюта показала неплохой рост на 1,19%, до 13,273 рубля. 

В соответствии с биржевыми торгами растет и официальный курс, установленный Центробанком на выходные и понедельник: доллар стоит 94,80, евро - 103,84, а юань - 13,60.

Доллар ушел вниз на утренних торгах

Доллар ушел вниз на утренних торгах

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