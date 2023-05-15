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Доллар просел на открытии торгов Мосбиржи

Доллар просел на открытии торгов Мосбиржи
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Курсы доллара и евро демонстрировали отрицательную динамику на открытии торгов Мосбиржи. Юань подорожал.

Курс доллара к рублю на утренних торгах Московской биржи в понедельник по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов снизился на 25,25 копейки, составив 77,67 рубля. Стоимость евро снизился на 39 копеек и составил 84,45 рубля.

Курс юаня вырос на 2,4 копейки и составил 11,15 рубля.

Сколько будет стоить доллар завтра?

Согласно прогнозам аналитиков, во вторник, 16 мая стоимость американской валюты составит 76,38 рубля, минимальный ценовой уровень американской валюты – 75,31 рубля, а максимальный 77,45 рубля.  

Доллар и евро стремительно падают вниз

Доллар и евро стремительно падают вниз

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