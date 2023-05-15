Доллар просел на открытии торгов Мосбиржи

Курсы доллара и евро демонстрировали отрицательную динамику на открытии торгов Мосбиржи. Юань подорожал.
Курс доллара к рублю на утренних торгах Московской биржи в понедельник по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов снизился на 25,25 копейки, составив 77,67 рубля. Стоимость евро снизился на 39 копеек и составил 84,45 рубля.
Курс юаня вырос на 2,4 копейки и составил 11,15 рубля.
Сколько будет стоить доллар завтра?
Согласно прогнозам аналитиков, во вторник, 16 мая стоимость американской валюты составит 76,38 рубля, минимальный ценовой уровень американской валюты – 75,31 рубля, а максимальный 77,45 рубля.