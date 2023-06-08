Доллар прорвался к 82

Опубликовано: 17:00, 8 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Американский доллар, евро и юань продемонстрировали рост стоимости к рублю.

Официальный курс доллара к рублю, который устанавливается Центробанком России вырос на 63,49 копейки, до 82,093 рубля.

Об этом свидетельствуют данные регулятора. Уточняется, что стоимость юаня также продемонстрировала рост, поднявшись на 7,33 копейки, до 11,4896 рубля. Цена на евро подросла до 88,0379 рубля.

Напомним, что российский ЦБ устанавливает официальные курсы валют в рабочие дни, используя рыночные курсы Московской биржи.