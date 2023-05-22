Доллар продолжает снижение на утренних торгах

Опубликовано: 7:44, 22 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Доллар, евро и юань продемонстрировали снижение на открытии торгов Мосбиржи. Американская валюта снижалась до 79,98 рубля.

Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи в понедельник по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов упал на 1,75 копейки, составив 79,98 рубля.

Стоимость евро также снижалась на 24,5 копейки и составила 86,26 рубля. Также упал курс юаня, он подешевел на 3,6 копейки и составил 11,336 рубля.

Сколько будет стоит доллар через неделю?

Согласно прогнозам аналитиков, стоимость американской валюты составит 84,56 рубля. Минимальный курс – 83,38, а максимальный – 85,74 рубля.