Доллар продолжает снижение на утренних торгах

Доллар, евро и юань продемонстрировали снижение на открытии торгов Мосбиржи. Американская валюта снижалась до 79,98 рубля.
Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи в понедельник по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов упал на 1,75 копейки, составив 79,98 рубля.
Стоимость евро также снижалась на 24,5 копейки и составила 86,26 рубля. Также упал курс юаня, он подешевел на 3,6 копейки и составил 11,336 рубля.
Сколько будет стоит доллар через неделю?
Согласно прогнозам аналитиков, стоимость американской валюты составит 84,56 рубля. Минимальный курс – 83,38, а максимальный – 85,74 рубля.