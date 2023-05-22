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Доллар продолжает снижение на утренних торгах

Доллар продолжает снижение на утренних торгах
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Доллар, евро и юань продемонстрировали снижение на открытии торгов Мосбиржи. Американская валюта снижалась до 79,98 рубля.

Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи в понедельник по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов упал на 1,75 копейки, составив 79,98 рубля.

Стоимость евро также снижалась на 24,5 копейки и составила 86,26 рубля. Также упал курс юаня, он подешевел на 3,6 копейки и составил 11,336 рубля. 

Сколько будет стоит доллар через неделю?

Согласно прогнозам аналитиков, стоимость американской валюты составит 84,56 рубля. Минимальный курс – 83,38, а максимальный – 85,74 рубля.

Доллар на старте торгов Мосбиржи потерял 8,5 копеек

Доллар на старте торгов Мосбиржи потерял 8,5 копеек

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