Доллар на старте торгов Мосбиржи потерял 8,5 копеек

Опубликовано: 7:28, 18 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Курс доллара сегодня на открытии торгов Мосбиржи упал до 79,77 рубля, тогда как евро снова идет в рост.

Доллар на утренних торгах Московской валютной биржи теряет часть своего роста, достигнутого в ходе торгов накануне – его курс снизился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 8,5 копейки, и сейчас американская валюта торгуется за 79,77 рубля.

А вот курс евро снова идет в рост – европейская валюта прибавила 7,5 копейки и сейчас стоит 86,65 рубля, передает ТАСС.

Немного упал и курс китайской национальной валюты: она потеряла на старте торгов 2,6 копейки и торгуется по 11,37 рубля.