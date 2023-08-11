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Доллар приближается к 100 рублям

Доллар приближается к 100 рублям
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Курс доллара на утренних торгах превысил 98 рублей, евро обновила максимум с марта 2022 года, достигнув 108 рублей.

Курс евро в ходе торгов на Московской бирже поднимался выше 108 рублей, говорится в данных российского холдинга.

Сейчас европейская валюта откатилась назад и находится на отметке 107,83 рубля. Тем не менее, 108 рублей за 1 евро – максимум с 24 марта 2022 года.

Что касается курса доллара, то он увеличился на 63 копейки. Американская валюта приблизилась к отметке 100 рублей, сейчас ее курс составляет 98,09 рублей.

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