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В Банке России не исключают повышение ключевой ставки через месяц

В Банке России не исключают повышение ключевой ставки через месяц
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
ЦБ РФ допускает, что через месяц поднимет ключевую ставку во второй раз подряд. В настоящее время она составляет 8,5% годовых.

В Центробанке России не исключают, что в следующем месяце снова повысят ключевую ставку. Об этом рассказал в интервью "Известиям" зампред Банка России.

"Нижняя граница прогноза диапазона ключевой ставки до конца года - 8,5% - допускает возможность неизменности ставки"

– Алексей Заботкин

Он напомнил, что денежно-кредитная политика нацелена на то, чтобы вернуть и стабилизировать инфляцию на уровне 4%.

"В конечном счете реализуется тот размер повышения ставки, который потребуется для решения этой задачи. А исходя изо всех предпосылок, с большой долей вероятности потребуется более, чем одно лишь июльское повышение"

– представитель ЦБ РФ

Справка

С сентября 2022 года по июль 2023 года ключевая ставка оставалась неизменной и составляла 7,5% годовых. На заседании, прошедшем 21 июля, ЦБ РФ решил поднять ее до 8,5% годовых. Очередное заседание запланировано на 15 сентября.

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