РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Доллар превышал 81

Доллар превышал 81
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Доллар, евро и юань дорожали на торгах Мосбиржи. Прогнозируется, что завтра стоимость американской валюты к рублю продолжит расти.

Курс доллара на Московской бирже поднялся выше 81 рубля до 81,03 рубля. На аналогичных ценовых рубежах американская валюта находилась 28 апреля.

Цены на евро также продемонстрировали позитивную динамику, подорожав на 36 копеек, до 87,89 рубля.

Юань также подорожал на пять копеек, до 11,54 рубля.

Какой прогноз курса Доллара на завтра?

Аналитики прогнозируют, что в среду, 18 марта минимальный курс доллара будет равен 80,70 рубля, а максимальный составит 83 рубля.

Торги на Мосбирже стартовали со снижения курса доллара и роста евро

Торги на Мосбирже стартовали со снижения курса доллара и роста евро

Читайте также
Читайте нас в Дзен Новости Google News
1040 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Все новости

Видео

English version