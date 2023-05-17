Доллар превышал 81

Опубликовано: 15:18, 17 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Доллар, евро и юань дорожали на торгах Мосбиржи. Прогнозируется, что завтра стоимость американской валюты к рублю продолжит расти.

Курс доллара на Московской бирже поднялся выше 81 рубля до 81,03 рубля. На аналогичных ценовых рубежах американская валюта находилась 28 апреля.

Цены на евро также продемонстрировали позитивную динамику, подорожав на 36 копеек, до 87,89 рубля.

Юань также подорожал на пять копеек, до 11,54 рубля.

Какой прогноз курса Доллара на завтра?

Аналитики прогнозируют, что в среду, 18 марта минимальный курс доллара будет равен 80,70 рубля, а максимальный составит 83 рубля.