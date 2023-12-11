Доллар постепенно сдает позиции

Утренние торги на Московской валютной бирже сегодня стартовали с очередного, пусть и незначительного падения доллара – американская валюта потеряла в цене почти 5 копеек.

Американская валюта сегодня на старте торгов Московской биржи снова пошла на спад – сейчас она стоит 90,01 рубля, потеряв 4,75 копейки по сравнению с уровнем закрытия торгов накануне.

А вот курс европейской валюты снова идет в рост – евро вырос на 21,5 копейки и сейчас торгуется за 98,65 рубля, передает ТАСС.

Невозмутимое спокойствие демонстрирует лишь китайская национальная валюта - курс юаня остался прежним и составил 12,59 рубля.