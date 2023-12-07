В Центробанке назвали условие курса доллара по 70 рублей

Доллар может вернуться к 70 рублям. В ЦБ пояснили, что для этого Россия должна получить лучшие условия внешней торговли, чем в 2021 году.

В Центробанке России рассказали, когда курс доллара может вернуться на уровень 70 рублей.

"Курс 70 рублей за доллар будет обозначать значительно более крепкий реальный обменный курс, чем он был в среднем в 2021 году. Чтобы туда экономика пришла, необходимо, чтобы условия внешней торговли для России были не то что не хуже, чем они были в 2021 году, а значительно лучше, чем в 2021 году. Это не только про цены, но и про объемы [торговли]"

– зампредседателя Банка России Алексей Заботкин

Выступая на онлайн-дискуссии Российской экономической школы "Мифы о валютных курсах" замглавы регулятора отметил, что для валюты важно сохранение покупательной способности.

Также он сообщил, что ЦБ пока не принял решения о том, следует ли регулятору публиковать прогнозы курса валют и в каком виде это делать. Решение будет принято в следующие полгода, однако ждать прогнозов по курсу доллара к рублю точно не стоит.