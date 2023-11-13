Доллар остался на вчерашних позициях

Сегодня на открытии утренних торгов на Московской валютной бирже основные мировые валюты показали рост, за исключением доллара – американская валюта сохранила свои прежние позиции.

Торги Московской биржи сегодня стартовали с небольшого роста евро и юаня, а вот доллар остался на прежних позициях – как и накануне, он стоит 88,35 рубля.

Курс евро вырос на 15,75 копейки – сейчас европейская валюта торгуется за 96,18 рубля, передает ТАСС.

Немного "подрос" и юань – китайская национальная валюта подорожала на 0,3 копейки и сейчас стоит 12,31 рубля.