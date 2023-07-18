Доллар остался на прежних позициях

Опубликовано: 7:33, 18 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Курсы валют на старте утренних торгов Московской биржи остались на прежнем уровне, а евро даже немного уступил свои позиции, потеряв в цене 22 копейки. Слабый рост демонстрирует лишь китайский юань.

Курс доллара сегодня на открытии утренних торгов Московской валютной биржи не изменился и торгуется по цене закрытия предыдущих торгов, за 91 рубль ровно.

Курс евро даже немного снизился – европейская валюта потеряла в цене 22 копейки и сейчас торгуется за 101,9 рубля, передает ТАСС.

Единственный, кто может похвастаться хоть слабым, но все же ростом – это китайский юань: национальная валюта Поднебесной прибвила в весе 0,8 копейки и сейчас стоит 12,68 рубля.