Турецкая лира рекордно обвалилась

Лира в Турции на фоне новостей о финале зерновой сделки упала до 26,3 за доллар. Курс турецкой валюты установил новый рекорд со знаком минус.
Никогда еще турецкая лира не падала до такого низкого курса: сегодня она торгуется по 26,31 лиры за доллар.
Турецкая лира 17 июля установила новый исторический минимум, подешевев до 26,31 за $1. Это рекордно низкий уровень. Обвал лиры связывают с завершением зерновой сделки.
В конце мая, накануне второго тура выборов в Турции лира упала до 20, затем в конце июня - до 25, после того, как ЦБ страны объявил о повышении ключевой ставки до 15%. Сегодня турецкая валюта пробила дно и за доллар США на торгах дают уже более 26 лир.