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Турецкая лира рекордно обвалилась

Турецкая лира рекордно обвалилась
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Лира в Турции на фоне новостей о финале зерновой сделки упала до 26,3 за доллар. Курс турецкой валюты установил новый рекорд со знаком минус.

Никогда еще турецкая лира не падала до такого низкого курса: сегодня она торгуется по 26,31 лиры за доллар.

Турецкая лира 17 июля установила новый исторический минимум, подешевев до 26,31 за $1. Это рекордно низкий уровень. Обвал лиры связывают с завершением зерновой сделки.

В конце мая, накануне второго тура выборов в Турции лира упала до 20, затем в конце июня - до 25, после того, как ЦБ страны объявил о повышении ключевой ставки до 15%. Сегодня турецкая валюта пробила дно и за доллар США на торгах дают уже более 26 лир.

Все о турецкой лире

Все о турецкой лире

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