Доллар начал укрепляться утра

Опубликовано: 7:39, 11 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Главные валюты стартовали разнонаправленно на открытии торгов. Доллар дорожал, а евро и юань – теряли позиции.

Курсы валют отметились разнонаправленной динамиков на открытии торгов Мосбиржи. Американская валюта дорожала – замечен прирост на 11,25 копейки. Стоимость доллара составила с утра 97,9 рубля.

Евро, наоборот, дешевел: европейская валюта потеряла 42,25 копейки, снизившись до 104,38 рубля.

Стоимость юаня также отметилась негативной динамикой. Китайская валюта, потеряв копейку, стоит сейчас 13,26 рубля.

Сколько будет стоить доллар

Напомним, что укрепление доллара вызывает серьезное опасение российских властей. Некоторое укрепление российской валюты произошло в середине августа после того, как ЦБ РФ поднял ключевую ставку до 12%.

В дальнейшем не исключено, что денежно-кредитная политика будет ужесточаться.

Кроме того, влияние на рубль оказывает нехватка валют на внутреннем рынке, к этому привела дедоллоризация. В том случае, если подобный сценарий продолжит реализовываться, то в конце года доллар может перейти 100 рублевый рубеж.