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Доллар вновь устремился к 100 рублям

Доллар вновь устремился к 100 рублям
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Впервые с середины августа курс доллара превысил 97 рублей. С роста стартовали торги на Мосбирже.

Мосбиржа утром 5 сентября зафиксировала рост доллара выше 97 рублей.

Курс доллара во вторник на открытии торгов составил 97,065 рубля, а затем ускорил рост и в 07.15 достиг 97,27 рубля, прибавив 0,41% ко вчерашним показателям. Последний раз доллар преодолевал порог в 97 рублей 16 августа.

Евро спустя 15 минут с открытия торговой сессии превысил 105 рублей, рост на 0,31%.

Юань этим утром стал дороже на 3 копейки - 13,33 рубля.

Курс евро вернулся на отметку 105 рублей

Курс евро вернулся на отметку 105 рублей

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