Доллар вновь устремился к 100 рублям

Опубликовано: 9:41, 5 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Впервые с середины августа курс доллара превысил 97 рублей. С роста стартовали торги на Мосбирже.

Мосбиржа утром 5 сентября зафиксировала рост доллара выше 97 рублей.

Курс доллара во вторник на открытии торгов составил 97,065 рубля, а затем ускорил рост и в 07.15 достиг 97,27 рубля, прибавив 0,41% ко вчерашним показателям. Последний раз доллар преодолевал порог в 97 рублей 16 августа.

Евро спустя 15 минут с открытия торговой сессии превысил 105 рублей, рост на 0,31%.

Юань этим утром стал дороже на 3 копейки - 13,33 рубля.