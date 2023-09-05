Доллар вновь устремился к 100 рублям

Впервые с середины августа курс доллара превысил 97 рублей. С роста стартовали торги на Мосбирже.
Мосбиржа утром 5 сентября зафиксировала рост доллара выше 97 рублей.
Курс доллара во вторник на открытии торгов составил 97,065 рубля, а затем ускорил рост и в 07.15 достиг 97,27 рубля, прибавив 0,41% ко вчерашним показателям. Последний раз доллар преодолевал порог в 97 рублей 16 августа.
Евро спустя 15 минут с открытия торговой сессии превысил 105 рублей, рост на 0,31%.
Юань этим утром стал дороже на 3 копейки - 13,33 рубля.