Доллар и евро сдают позиции

Опубликовано: 7:32, 10 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Стоимость американской и европейской валют к рублю снижается на утренних торгах Мосбиржи. Юань стабилен.

На утренних торгах Московской биржи стоимость доллара к рубля снизилась на 40,75 копеек и составила 80,72 рубля.

Евро также подешевел на 78,75 копеек и составил 88,13 рублей. Юань стабилен, его стоимость к рубля составляет 11,812 рублей.

Сколько будет стоить доллар завтра

Согласно прогнозам аналитиков, во вторник, 11 апреля, стоимость курса доллара составит 80, 88 рублей. Минимальный курс составит 79,75 рубля, максимальный 82,01 рубля.