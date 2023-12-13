Доллар и евро растут утром в среду

Валюта начала утро на Мосбирже с роста. Евро устремился к 99,5 рубля, доллар - к 90,5 рубля.
Московская биржа открыта торги 20 декабря ростом всех основных иностранных валют, активнее всего вверх пошел евро.
Доллар в начале дня торгуется по 90,36 рубля, он прибавил 2,25 копейки относительно вчерашних показателей.
Европейская валюта укрепляется заметнее - плюс 40,75 копейки, до 99,48 рубля.
Курс юаня также вырос, сейчас он на 1,6 копейки выше, чем на закрытие торгов 19 декабря, и составляет 12,681 рубля.
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