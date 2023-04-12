Доллар и евро продолжают рост на Мосбирже

Опубликовано: 7:43, 12 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Рубль слабеет на утренних торгах. Курс евро открыл торги в среду ростом на 59 копеек, курс доллара - на 4,75 копейки, курс юаня - на 04, копейки.

В среду торги на Мосбирже открылись новым ростом иностранных валют и соответствующим падением рубля.

Доллар на торгах утром 12 апреля показал рост на 4,75 копейки, до 82,01 рубля. Евро поднялся относительно уровня закрытия прошлых торгов более значительно - на 59 копеек, достигнув утром 90,17 рубля.

Также на биржевых торгах дорожает китайский юань. Курс этой валюты вырос на 0,4 копейки, до 11,91 рубля.