До России добрался штамм "эрис"

Опубликовано: 11:47, 4 окт 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Первый случай заболевания подштаммом омикрона "эрис" зарегистрирован в России. Новый для страны вариант коронавируса обнаружен в Красноярске.

Коронавирус "эрис" впервые выявлен в России, об этом сообщает Роспотребнадзор по Красноярскому краю.

"В нашем регионе впервые зафиксирована циркуляция штамма EG.5 ("эрис"). При этом значимых изменений в части тяжести заболевания коронавирусом с появлением данного штамма не ожидается"

– Роспотребнадзор

Эрис - что это?

Эрис - вариант омикрон-штамма коронавируса, впервые в мире он был выявлен еще в феврале 2023 года, однако активное распространение началось летом, с ним связан недавний рост заболеваемости в США и странах Европы.

Известно, что симптомы эриса схожи с другими подвидами омикрона и напоминают грипп - в первые дни больной жалуется на температуру, слабость и головную боль, также начинается насморк и воспаляется горло. Большинство пациентов переносят новый подштамм коронавируса легко, осложнения случаются редко. Эрис обладает высокой заразностью, он проник уже более чем в 50 стран.

В ВОЗ считают, что эрис может стать доминирующим во многих странах мира.