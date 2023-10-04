До России добрался штамм "эрис"

Коронавирус "эрис" впервые выявлен в России, об этом сообщает Роспотребнадзор по Красноярскому краю.
"В нашем регионе впервые зафиксирована циркуляция штамма EG.5 ("эрис"). При этом значимых изменений в части тяжести заболевания коронавирусом с появлением данного штамма не ожидается"
– Роспотребнадзор
Эрис - что это?
Эрис - вариант омикрон-штамма коронавируса, впервые в мире он был выявлен еще в феврале 2023 года, однако активное распространение началось летом, с ним связан недавний рост заболеваемости в США и странах Европы.
Известно, что симптомы эриса схожи с другими подвидами омикрона и напоминают грипп - в первые дни больной жалуется на температуру, слабость и головную боль, также начинается насморк и воспаляется горло. Большинство пациентов переносят новый подштамм коронавируса легко, осложнения случаются редко. Эрис обладает высокой заразностью, он проник уже более чем в 50 стран.
В ВОЗ считают, что эрис может стать доминирующим во многих странах мира.