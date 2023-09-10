"Динамо" Махачкала сократило отставание от лидирующей "Алании" до 5 очков

Опубликовано: 19:59, 10 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: официальный сайт "Динамо" Махачкала

В воскресенье проходят встречи 9-го тура Первой лиги по футболу. Свои матчи уже провели владикавказская "Алания" и махачкалинское "Динамо".

В воскресенье, 10 сентября, состоялись матчи 9-го тура Первой лиги по футболу.

Владикавказская "Алания" принимала в Грозном "Тюмень". Команды сыграли вничью 1:1. На 43-й минуте нападающий владикавказцев Ислам Машуков открыл счет, однако спустя всего 10 минут гости отыгрались благодаря точному удару защитника Александра Бема.

Также уже завершился матч в Санкт-Петербург, где местный "Ленинградец" уступил махачкалинскому "Динамо" (1:2).

Уже на 5-й минуте хозяева вышли вперед после автогола защитника динамовцев Максима Храмцова. На 25-й минуте полузащитник Никита Глушков восстановил статус-кво, а на 89-й минуте хавбек "Динамо" Эгаш Касинтура отправил второй мяч в сетку ворот "Ленинградца", принеся своей команде победу.

Турнирная таблица

На данный момент лидером чемпионата с 20 очками является "Алания". В топ-3 также входят "Сокол" (17 очков), "Шинник" (16). "Динамо" Махачкала с 15 очками располагается на 4-м месте.