С чемпионата Армении по футболу может сняться самый титулованный клуб страны

Опубликовано: 2:45, 10 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Чемпионат Армении по футболу может продолжиться без участия ФК "Пюник". В настоящее время столичная команда лидирует в национальном первенстве, набрав по итогам 6 туров 14 очков.

В ближайшее время ереванский "Пюник" может сняться с чемпионата Армении по футболу.

Ранее на этой неделе руководство национальной федерации расторгло договор со столичной командой на использование стадиона в Абовяне, а также не разрешило ей принимать своих соперников на резервной арене в Армавире, передает NovostiNK.

"Самый титулованный клуб Армении остался без поля и, скорее всего, будет вынужден сняться с чемпионата, являясь единоличным лидером текущего первенства" – источник

Турнирная таблица

В настоящее время "Пюник" занимает первую строчку в чемпионате, имея в своем активе 14 очков. В 6 стартовых турах у подопечных Егише Меликяна четыре победы и две ничьи. Прошлый сезон "Пюник" закончи на втором месте, набрав 80 очков и отстав от ставшего чемпионом "Урарту" на 3 очка.