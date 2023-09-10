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С чемпионата Армении по футболу может сняться самый титулованный клуб страны

С чемпионата Армении по футболу может сняться самый титулованный клуб страны
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Чемпионат Армении по футболу может продолжиться без участия ФК "Пюник". В настоящее время столичная команда лидирует в национальном первенстве, набрав по итогам 6 туров 14 очков.

В ближайшее время ереванский "Пюник" может сняться с чемпионата Армении по футболу.

Ранее на этой неделе руководство национальной федерации расторгло договор со столичной командой на использование стадиона в Абовяне, а также не разрешило ей принимать своих соперников на резервной арене в Армавире, передает NovostiNK.

"Самый титулованный клуб Армении остался без поля и, скорее всего, будет вынужден сняться с чемпионата, являясь единоличным лидером текущего первенства" – источник

Турнирная таблица

В настоящее время "Пюник" занимает первую строчку в чемпионате, имея в своем активе 14 очков. В 6 стартовых турах у подопечных Егише Меликяна четыре победы и две ничьи. Прошлый сезон "Пюник" закончи на втором месте, набрав 80 очков и отстав от ставшего чемпионом "Урарту" на 3 очка.

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