Евро-2024: Армения упустила победу на последних минутах

Опубликовано: 23:49, 8 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Сборная Армении по футболу сыграла вничью против турецкой сборной в рамках отбора на Евро-2024. Команда упустила победу в конце второго тайма.

В турецком Эскишехире завершился матч отборочного тура чемпионата Европы по футболу между сборными Турции и Армении.

Встреча между командами завершилась со счетом 1:1. Первыми счет открыли гости, отличился хавбек Артак Дашян. Однако в конце игры турки сравняли счет благодаря Бертугу Озгюру.

Турция по-прежнему является лидером группы D, имея в своем активе 10 очков. Армения находится на 3-й строчке с 7 очками.