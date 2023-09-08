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Евро-2024: Армения упустила победу на последних минутах

Евро-2024: Армения упустила победу на последних минутах
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Сборная Армении по футболу сыграла вничью против турецкой сборной в рамках отбора на Евро-2024. Команда упустила победу в конце второго тайма.

В турецком Эскишехире завершился матч отборочного тура чемпионата Европы по футболу между сборными Турции и Армении.

Встреча между командами завершилась со счетом 1:1. Первыми счет открыли гости, отличился хавбек Артак Дашян. Однако в конце игры турки сравняли счет благодаря Бертугу Озгюру.

Турция по-прежнему является лидером группы D, имея в своем активе 10 очков. Армения находится на 3-й строчке с 7 очками.

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