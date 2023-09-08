Сборную Грузии по футболу исторически сокрушили в родных стенах

Опубликовано: 22:45, 8 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Сборная Грузии по футболу крупно проиграла сборной Испании в рамках отбора на Евро-2024. Это поражение стало крупным в истории национальной команды.

Грузинская сборная по футболу провела футбольный матч против испанской команды в рамках отборочного цикла к чемпионату Европы 2024.

Подопечные Вилли Саньоля крупно уступили своим соперникам со счетом 1:7. В составе победителей хет-триком отметился Альваро Мората. Единственный гол у хозяев на счету Георгия Чакветадзе.

Матч проходил при заполненных трибунах стадиона имени Бориса Пайчадзе в Тбилиси. Для грузин это поражение стало крупным в истории национальной сборной.