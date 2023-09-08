РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Сборную Грузии по футболу исторически сокрушили в родных стенах

Сборную Грузии по футболу исторически сокрушили в родных стенах
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Сборная Грузии по футболу крупно проиграла сборной Испании в рамках отбора на Евро-2024. Это поражение стало крупным в истории национальной команды.

Грузинская сборная по футболу провела футбольный матч против испанской команды в рамках отборочного цикла к чемпионату Европы 2024.

Подопечные Вилли Саньоля крупно уступили своим соперникам со счетом 1:7. В составе победителей хет-триком отметился Альваро Мората. Единственный гол у хозяев на счету Георгия Чакветадзе.

Матч проходил при заполненных трибунах стадиона имени Бориса Пайчадзе в Тбилиси. Для грузин это поражение стало крупным в истории национальной сборной.

Сборная Испании из-за утерянного багажа провела в Тбилиси тренировку без бутс

Сборная Испании из-за утерянного багажа провела в Тбилиси тренировку без бутс

Читайте также
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Google News Google News
2240 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Власти Армении и лидеры армянского населения, проживающего в Ханкенди, выступают против перевозки грузов по дороге Агдам-Ханкенди, предложенной Азербайджаном. Есть все основания полагать, что их цель - создание искусственной блокады на части территории Азербайджана, признанной международным правом.

Все новости

Видео

English version