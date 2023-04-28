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Детсады Чечни освободились от очередей 

Детсады Чечни освободились от очередей 
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
В Чечне больше нет очередей в детские сады. В будущем планируется построить еще 13 учреждений дошкольного образования.

Доступность дошкольного образования для детей до семи лет в Чечне полностью обеспечена, заявил глава республики Рамзан Кадыров.

«В 2022 году построено шесть детских садов на 900 мест. В Чеченской Республике полностью ликвидирована очередность в детских садах и обеспечена 100-процентная доступность дошкольного образования для детей до 7 лет»

– сказал он во время встречи с премьер-министром РФ Михаил Мишустиным в Москве. 


Далее Кадыров отметил, что в течение двух лет в регионе будет построено еще 13 учреждений дошкольного образования.

До конца 2024 года в Чечне построят почти 50 школ и детсадов

До конца 2024 года в Чечне построят почти 50 школ и детсадов

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