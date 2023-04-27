До конца 2024 года в Чечне построят почти 50 школ и детсадов

Опубликовано: 23:58, 27 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В течение 2023 и 2024 года в Чечне построят 35 школ и 13 детсадов. В общей сложности они будут рассчитаны на 24,5 тыс мест

В Чечне к 2025 году собираются завершить строительство 48 школ и детсадов. Об этом на сегодняшней встрече с главой правительства России сообщил руководитель республики.

Рамзан Кадыров акцентировал внимание на том, что в течение 2023 и 2024 года в регионе появятся 35 новых школ на 23 тыс мест и 13 детсадов на 1,5 тыс мест.

Глава ЧР рассказал, что поддержка со стороны правительства позволила республике избавиться от очередности в детсадах и трехсменного режима обучения в школах. Помимо этого, дошкольное образование для ребят младше 7 лет сделали доступным на 100%.

Кадыров также выразил надежду на то, что правительство продолжит финансировать возведение новых школ.