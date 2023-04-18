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В Чечне приступили к строительству нового психоневрологического центра для детей

В Чечне приступили к строительству нового психоневрологического центра для детей
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
В столице Чечни начались работы по созданию нового психоневрологического центра для детей. Он будет включать в себя поликлинику, лечебный корпус, бассейн и многое другое.

В Грозном дали старт строительству нового психоневрологического центра лечения и реабилитации детей, где смогут одновременно находиться до 150 мальчишек и девчонок.

Согласно плану, на территории объекта, который появится на побережье "Грозненского моря", будут располагаться лечебный корпус, поликлиника, бассейн, игровые площадки, кабинеты физеотерапии и ЛФК, а также многое другое.

Для того, чтобы сделать процесс реабилитации более эффективным, в центре собираются активно применять новейшие методы диагностики и лечения, в том числе инновационные методы.

Бесплатный проезд ввели для чеченских школьников за &quot;пятерки&quot;

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