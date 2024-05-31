Дербент прирастет детскими садами

Пять детских садов появится в дагестанском Дербенте до 2025 года. Хорошими новостями поделился мэр города.

В 2025 году в Дербенте запланировано начало строительства пяти новых детских садов. Это значительное событие, которое повлияет на жизнь города и его жителей.

«В 2025 году Дербент получит финансирование на строительство 5 детских садов, соответствующая заявка была направлена в федеральный центр и предварительно одобрена. Финансирование предполагается из нового национального проекта, который будет создан по итогам послания президента России Владимира Путина. Планируется строительство детских садов по следующим адресам: улица Дрожжина на 160 мест, в микрорайоне Аваин на 200 мест и в микрорайоне Аэропорт на 250 мест, а также два дошкольных учреждения в микрорайоне Южный, каждый на 140 мест»

– мэр города Рустамбек Пирмагомедов.

Открытие пяти новых детских садов в Дербенте приведет к увеличению доступности дошкольного образования для местных детей. Это позволит снизить очереди в существующих учреждениях и обеспечит возможность обучения для большего количества детей. Раннее образование имеет ключевое значение для развития ребенка, поэтому расширение сети детских садов будет являться важным шагом в обеспечении качественного образования для малышей.

Кроме того, в релизе отмечается, что строительство 5 детских садов потребует привлечения рабочей силы. Это создаст дополнительные рабочие места для местных жителей, способствуя увеличению уровня занятости и экономическому развитию региона. Новые рабочие места в сфере образования также повысят спрос на специалистов в этой области, что может стимулировать развитие профессиональных навыков работников.