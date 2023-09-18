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Депутаты точно пересядут на отечественные автомобили

Депутаты точно пересядут на отечественные автомобили
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Совет Госдумы обсудил вопрос о переходе на использование депутатами исключительно российских машин. За него проголосовали все члены совета.

Депутаты Государственной думы постепенно начнут ездить исключительно на отечественных автомобилях, сообщает пресс-служба ГД.

Речь идет о машинах, которые закрепляются за парламентариями для работы в регионе.

"Принято решение, чтобы со следующего года в своих избирательных округах депутаты обеспечивались только автомобилями, произведенными в России"

– ГД

Ранее спикер нижней палаты сообщал, что процесс уже начался: по словам Вячеслава Володина, служебные автомобили в Москве по мере их износа заменяются исключительно на сделанные в РФ машины.

"Эти решения помогут развитию российского автопрома. А бюджетные средства останутся в стране"

– председатель ГД

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