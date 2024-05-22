Дело против жены брата спикера парламента прекращено в Армении

Генпрокуратура Армении закрыла дело в отношении невестки брата спикера парламента. Фигурантами дела были семь человек.

В Армении закрыто уголовное дело в отношении Ани Геворкян, жены брата спикера парламента. Об этом рассказали в Генпрокуратуре страны.

Там отметили, что женщина признала вину и попросила прокуратуру прекратить производство на основании ее раскаяния, передает News.am.

Фигурантами дела были семь человек. Свою вину ранее признали пятеро, а вину еще одного доказать не удалось. Седьмой фигурант вину не признал, его отпустили под залог.

Напомним, супруга брата председателя армянского парламента Алена Симоняна была задержана в рамках уголовного дела, в котором фигурируют сотрудники Минэкономики и представители частного сектора. Следствие установило, что в рамках тендера должностные лица вступили в сговор с руководителем одной из компаний, которая в итоге одержала победу, предоставив заявку в несколько раз дороже, чем у конкурентов.

В рамках этого дела главу Минэкономики Ваана Керобяна, его заместителя Ани Испирян и руководителя департамента политики госинвестиций Лили Сираканян поместили под домашний арест. За исключением Керобяна все они уже находятся на свободе.