Дагестанского фермера уличили в мошенничестве

Глава фермерского хозяйства в Дагестане решил заработать, попросив у Минсельхозпрода Дагестана возмещение за корм для животных в 1,3 млн рублей, который он не покупал.

Хозяин дагестанского крестьянско-фермерского хозяйства "Косуля" стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере, сообщили в пресс-службе управления Следственного комитета РФ по Дагестану.

Два года назад подозреваемый написал заявление в министерство сельского хозяйства и продовольствия республики, затребовав у министерства субсидию на возмещение части стоимости корма для коров. Документы о покупке 180 т фуражного зерна у СПК "Лотос" прилагались к заявлению, однако после выплаты денег вызвали подозрения: как показала проверка, никакого зерна хозяин "Косули" у аграриев не покупал, передает "АиФ-Дагестан".

В отношении подозреваемого ведется следствие, его ждет суд, а деньги, незаконно полученные у Минсельхоза, ему придется вернуть.