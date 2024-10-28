Дагестанец стал новым тренером сборной Турции

Исак Ирбайханов возглавил сборную Турции по вольной борьбе. Ранее он имел опыт работы в Турции. С его именем связаны победы Турции на чемпионатах мира и Олимпиадах.

Заслуженный тренер России Исак Ирбайханов снова стал руководителем турецкой национальной сборной по вольной борьбе, пишет пресс-служба Минспорта Дагестана.

Специалист ранее работал с турецкой командой и уже имеет опыт. С 2006 года он входил в тренерский штаб сборной и проработал 4 олимпийских циклов.

Кроме того, Ирбайханов возглавлял национальную команду с 2015 по 2021 год.

Отмечается, что с его именем связаны победы турецких борцов на мировых и европейских первенствах, а также на Олимпиадах.