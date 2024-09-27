Вестник Кавказа

Дагестанцев предупредили о возможном подорожании хлеба

Дагестанцев предупредили о возможном подорожании хлеба
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Подорожание хлеба ожидает жителей Дагестана. Это связано с повышением затрат на его производство. Готовятся меры для сдерживания цен.

Дагестанские производители хлеба предупредили о возможном подорожании хлеба и хлебобулочных изделий. Отмечается, что это связано с ростом затрат на производство.

Как пишет «РИА Дагестан», увеличилась стоимость горюче-смазочных материалов, запчастей и расходных материалов. Кроме того, выросли расходы на технологическое оборудование и ЖКХ.

Кроме того, цены возросли на компоненты хлебного теста, тара, повысился фонд оплаты труда. В настоящее время власти Дагестана работают над сдерживанием цен.

Стоит добавить, что хлебопекарная промышленность республики представлена 15 крупными и 300 малыми предприятиями.

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