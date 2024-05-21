Дагестан принимает Декаду экологии

В Дагестане проходит Декада экологии. Цель декады – сформировать экологическую культуру населения республики.

Дагестан объявил о старте декады экологии под девизом "Марафон зеленых дел", который продлится до 5 июня. Это время, когда каждый житель региона может внести свой вклад в улучшение состояния окружающей среды. Давайте разберемся, какие мероприятия запланированы и как каждый из нас может стать частью этого важного процесса.

«В Дагестане в период с 25 мая по 5 июня пройдет Декада экологии под девизом „Марафон зеленых дел — за чистый Дагестан“. Мероприятия, которые пройдут в рамках Декады экологии, будут направлены на формирование экологической культуры населения республики»

– пресс-служба министерства природных ресурсов и экологии республики.

Декада экологии призвана привлечь внимание общественности к проблемам экологии, популяризировать зеленые технологии и повысить экологическую грамотность населения.

Какие мероприятия запланированы?

В рамках декады экологии в Дагестане запланировано множество мероприятий: уборка территорий, посадка деревьев, лекции и мастер-классы по экологии, конкурсы и акции. Кроме того, каждый житель региона может принять участие в сборе мусора, экологических акциях или просто поддержать инициативы, направленные на сохранение природы.