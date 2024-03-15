Вестник Кавказа

Дагестан потратит на руслоочистительные работы свыше 13 млн рублей

Дагестан потратит на руслоочистительные работы свыше 13 млн рублей
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
На руслоочистительные работы в Цунтинском районе Дагестана будет потрачено более 13 млн рублей. Работы проводятся для защиты от паводков.

Дноуглубительные и руслоочистительные работы на реке Шаитли в Цунтинском районе будут проведены за 13 млн рублей, сообщает пресс-служба Минприродных ресурсов и экологии Дагестана.

Деньги взяты из счета нераспределенного резерва субвенций, которые дополнительно даются российским регионам на осуществление переданных полномочий в области водных отношений.

Отмечается, что все работы связаны с защитой от негативного воздействия паводковых вод населенного пункта. После завершения под защитой окажутся порядка 250 человек и объекты инфраструктуры.

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