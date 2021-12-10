Дагестан нарастит лов кильки

В прошлом году в Дагестане всего было выловлено 31,8 тыс т рыбы. Кильки было поймано 26 тысяч т.

В минувшем году дагестанские рыбаки поймали в Каспийском море около 26 тысяч тонн кильки. Данные привел вице-премьер республики, отметив, что данный показатель соответствует 26% от допустимого объема вылова.

«Объем прибрежного вылова кильки по итогам 2023 года составил 1850 тонн, при этом в текущем году рыболовными организациями республики планируется увеличение количества эксплуатируемых ставных неводов в прибрежной зоне, что позволит увеличить объем добычи»

– Нариман Абдулмуталибов

Далее он пояснил, что в дальнейшем килька поступает на рыбоперерабатывающие предприятия Калининградской области и Кубани.

Всего в республике, по данным Абдулмуталибова, объем выловленной рыбы за минувший год составляет 31,8 тыс т.