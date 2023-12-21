Дагестан будет обогащать продукты йодом

Правительство Дагестана намерено реализовать проект по обогащению йодом продукты питания. Таким образом, власти будут бороться с дефицитом йода в организме граждан. Такую информацию озвучил премьер республики Абдулмуслим Абдулмуслимов.
"Федеральный аграрный научный центр предложил Дагестану проект по обогащению йодом продуктов питания через животноводческую продукцию. Сейчас он находится на рассмотрении. В этом году предлагается провести эксперименты"
- Абдулмуслим Абдулмуслимов
Предполагается, что аграрные предприятия будут кормить животных и птиц подкормками с высоким содержанием йода.
Далее богатая йодом продукция будет поставляться населению.
Результаты будут оценивать врачи и предприниматели при поддержке Всероссийского научно-исследовательского института эндокринологии.