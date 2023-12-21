Вестник Кавказа

Дагестан будет обогащать продукты йодом

Дагестан будет обогащать продукты йодом
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Власти Дагестана намерены решить проблему дефицита йода. Местные аграрии начнут производить продукты питания, которые будут богаты важным элементом.

Правительство Дагестана намерено реализовать проект по обогащению йодом продукты питания. Таким образом, власти будут бороться с дефицитом йода в организме граждан. Такую информацию озвучил премьер республики Абдулмуслим Абдулмуслимов. 

"Федеральный аграрный научный центр предложил Дагестану проект по обогащению йодом продуктов питания через животноводческую продукцию. Сейчас он находится на рассмотрении. В этом году предлагается провести эксперименты"

- Абдулмуслим Абдулмуслимов 

Предполагается, что аграрные предприятия будут кормить животных и птиц подкормками с высоким содержанием йода. 

Далее богатая йодом продукция будет поставляться населению. 

Результаты будут оценивать врачи и предприниматели при поддержке Всероссийского научно-исследовательского института эндокринологии.

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