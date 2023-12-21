Что будет с нефтью в 2024 году?

Стоимость нефти эталонного сорта Brent на мировых рынках в наступающем 2024 году будет колебаться в диапазоне $80-85, уверен вице-премьер РФ Александр Новак.

Цена нефти марки Brent в 2024 году может колебаться в диапазоне $80-85 за баррель, сообщил в интервью телеканалу "Россия-24" вице-премьер РФ Александр Новак.

"Мы видим, что цены в течение этого года были более-менее стабильны, на сегодняшний день они сформированы где-то на уровне около $80 за баррель марки Brent. По оценкам аналитиков - мы тоже пользуемся оценками различных аналитических агентств и наших аналитических служб, которые работают при Минэнерго РФ - мы думаем, что диапазон колебаний цен марки Brent может быть в районе $80-85 за баррель"

- Александр Новак

Что касается российской нефти, то основными партнерами России в сложившейся ситуации стали Индия и Китай, доля которого выросла примерно до 45-50%. В Индию раньше поставок почти не было, а за два года общая доля поставок в эту страну составила около 40%, добавил он.

А вот поставки российской нефти и нефтепродуктов в Европу по итогам 2023 года резко сократились: если раньше в страны ЕС поставлялось совокупно примерно 40-45% нефтепродуктов и нефти от общего объема экспорта, то "по итогам этого года мы ожидаем, что это будет не более 4-5%", отметил Новак.

Также Европа за два года сократила потребление газа более чем на 100 млрд кубометров, в 2023 году показатель ожидается на уровне 490 млрд кубометров, проинформировал вице-премьер России.

"Мы видим, что в Европе с 2021 года потребление газа сократилось более чем на 100 млрд кубометров. Если в 2021 году это было 609 млрд, то в этом году ожидается 490 млрд"

- Александр Новак

Ранее вице-премьер сообщал, что Россия перенаправила около 20% нефти, ранее поставляемой в Европу, на рынки Азии, а поставки трубопроводного газа в Китай выросли на 50%,

Уже достигнуты принципиальные договоренности с Китаем по газопроводу "Сила Сибири 2", "Газпром" и CNPC согласовывают коммерческие условия, включая цену поставок газа и условия оплаты, заявил Александр Новак.

"С китайскими партнерами достигнуты принципиальные договоренности о том, что проект будет реализован, сейчас идут окончательные согласования экономических условий, коммерческих условий реализации проекта между компанией "Газпром" и Китайской национальной нефтегазовой компанией"

- Александр Новак