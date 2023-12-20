Brent поднялась до $81 за баррель

Нефтяная смесь марки Brent продолжает дорожать. В ходе сегодняшних торгов она достигла отметки в $81 за баррель.

Нефтяные цены дорожают более чем на 2,5%, свидетельствуют данные сегодняшних торгов.

Так, к 17:40 стоимость фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent с поставками в марте поднялась до $80,66 за баррель. Несколькими минутами ранее она поднималась до $81 (рост на 2,3%). Последний раз Brent стоила $81 в начале текущего месяца.

В свою очередь, стоимость фьючерсов на марку WTI с поставками в феврале подорожали до $74,42 (рост на 2,5%).