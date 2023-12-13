Членство Швеции в НАТО и "дилемма заключенного"

Турция и США ждут друг от друга первых шагов, чтобы присоединить Швецию к НАТО. Но достичь консенсуса мешает не только армяно-греческое лобби, но и "дилемма заключенного".

Около года Турция блокировала вступление Швеции в НАТО из-за ее поддержки Рабочей партии Курдистана. Но на июльском саммите НАТО в Вильнюсе турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган после долгого блокирования снял возражения о членстве Стокгольма в альянсе. Решение было принято на фоне победы Эрдогана на президентских выборах и потепления отношений со странами Запада. После финансового кризиса и землетрясений Турция нуждалась в инвестициях.

Кто выполнит обещание первым?

С тех пор процесс двигался вперед. 23 октября Эрдоган рекомендовал парламенту ратифицировать протокол о членстве Швеции в блоке. Президент США Джозеф Байден поддержал продажу Турции истребителей F-16. Но ближе к концу года появилось новое препятствие - Конгресс. Законодательный орган США оказался не готов поддержать Байдена в вопросе F-16. Конгрессмены требуют, чтобы Анкара сперва одобрила членство Швеции, а потом произошла поставка самолетов.

В Турции опасаются ловушки и в свою очередь ждут первого шага от Соединенных Штатов. 19 декабря Эрдоган напомнил о необходимости выполнения Вашингтоном своего обещания. "Положительное развитие событий со стороны США в отношении проблемы с F-16 и выполнение Канадой своих обещаний ускорит принятие парламентом положительного решения (по Швеции)", - сказал Реджеп Тайип Эрдоган.

Госдепартамент и Белый дом стараются не оттолкнуть Эрдогана, но, понимая свою слабость, перекладывают ответственность на Конгресс. "Со своей стороны, мы поддерживаем продажу Турции F-16. Однако некоторые члены Конгресса утверждают, что она станет возможной только после того, как Турция одобрит членство Швеции в НАТО. И мы призываем Анкару сделать это как можно скорее", - прокомментировал представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер. Под "некоторыми членами парламента" Миллер имеет ввиду конгрессменов, связанных с армянским и греческим лобби в США.

Почему спешат США?

Решения вопроса пока нет, но стороны находятся в постоянном контакте. 14 декабря Байден общался по телефону с Эрдоганом, подчеркнув важность вступления Швеции для укрепления НАТО. 16 декабря в таком же формате поговорили главы МИД. По данным СМИ, Блинкен потребовал дать "зеленый свет" от Анкары до конца года.

Вашингтон спешит, потому что ситуация на внешнеполитических фронтах (Украина и Газа) складывается из рук вон плохо. Нужна позитивная повестка. ЕС уже преподнес себе "подарок", предоставив Грузии статус кандидата и начав переговоры о вступлении с Украиной и Молдовой. Эрдоган, к слову, отметил, что процесс вступления двух последних стран в Евросоюз застопорится.

На самом деле, разногласия Эрдогана и Конгресса являются результатом не только влияния антитурецкого лобби в США и "дилеммы заключенного" (фундаментальная проблема в теории игр, согласно которой стороны не сотрудничают из-за страха быть обманутыми). Это результат тектонического разлома в отношениях за последние 10 лет.

В чем расходятся США и Турция?

США и Турция расходятся по вопросам как внутренней политики - Вашингтон поддерживает свержение Эрдогана - так и внешней. Список разногласий по международной повестке длинный: сотрудничество с Россией, курдский вопрос в Сирии и Ираке, борьба за газ и влияние в Средиземном море (Ливия, Кипр), отношение к Израилю и ХАМАС. Некоторые эксперты, как например обозреватель Foreign Policy Синан Сидди, предлагают лишить Турцию членства в НАТО, в том числе в наказание за ее неодобрение вступления Швеции в альянс.

Соединенные Штаты по линии Минфина постоянно требуют от Турции присоединиться к антироссийским санкциям. Одна из причин того, почему по F-16 продолжаются разногласия, связаны с фактом приобретения Турцией российских ПВО С-400. Из-за последнего США исключили Турцию из программы создания истребителей пятого поколения F-35. Поставки F-16 должны были стать компенсацией на $1,5 млрд, вложенных Анкарой в развитие F-35.

Палестинский вопрос тоже подкидывает дровишек в костер турецко-американского спора. Эрдоган назвал ХАМАС вполне легальной политической организацией, при том что США постоянно по линии ООН требуют осуждения палестинских боевиков. Турецкий президент также запустил механизм по привлечению израильских государственных деятелей к Международному уголовному суду, чтобы объявить их военными преступниками.

При таких "благоприятных условиях" едва ли до конца года Великое национальное собрание Турции даст добро на членство Швеции. Именно поэтому на всякий случай Анкара сейчас ведет переговоры с ФРГ, Британией, Италией и Испанией о закупке истребителей четвертого поколения Eurofighter Typhoon. Хотя, помня опыт иранских санкций, США могут испортить и эту сделку с участием своих союзников.