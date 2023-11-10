США требуют от Турции невозможного

С начала конфликта на Украине США оказывают давление на многие страны, продолжающие сотрудничество с Россией в сфере экономики, энергетики и инвестиций. Одна из таких стран - Турция.

В 2022 году во время встречи замглав министерств финансов американцы давали понять, что Турции необходимо присоединиться к антироссийским санкциям. Анкара официально ответила согласием и соблюдением ограничительных мер. Но на деле Турция не просто продолжила, а нарастила товарооборот с Россией. В прошлом году экспорт и импорт достигли почти $70 млрд. Турция стала вторым торговым партнером России после Китая.

Понимая такую реальность, американцы решились на новую попытку заставить Турцию изолировать Россию. Недавно "Блумберг" сообщил, что заместитель министра финансов США по борьбе с терроризмом и финансовой разведке Брайан Нельсон во время предстоящей поездки потребует от Анкары санкций против ХАМАС и России.

Любопытно, что новость появилась на фоне нарастающего укрепления российско-турецких отношений в области экономики. На днях состоялось 18-е заседание Межправительственной смешанной российско-турецкой комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству. В переговорах приняли участие министр торговли Турции Омер Болат и заместитель председателя правительства России Александр Новак. Стороны констатировали рост торговли на 50% в 2023 году и переход во взаиморасчетах на национальные валюты. FT также сообщила, что Турция поставляет в Россию товары двойного назначения.

Главный вопрос, который интересует российского читателя, - поддастся Турция американскому давлению?

С одной стороны, у США есть сильные аргументы. Турецкая экономика страдает от финансового кризиса, а лиру продолжает трясти. Недавно ЦБ Турции повысил ключевую ставку до 40%. Всемирный банк подсчитал, что на фоне бушующих ураганов и землетрясения для укрепления устойчивости зданий в Турции требуется $500 млрд. Тот же Всемирный банк с согласия США планирует выделить Турции $35 млрд. Анкара нуждается в инвестициях, но насколько эта зависимость односторонняя?

На самом деле, США нуждаются в Турции не меньше. Анкара - вторая сила в НАТО. Без Турции американцам еще сложнее придется на Ближнем Востоке, ибо за последние годы и на фоне событий в Газе от них отворачиваются арабские страны.

К тому же Турция сама достаточно сильна, чтобы сдерживать натиск. Она уже почти на 80% обеспечивает себя продукцией ВПК. Анкара интегрируется в БРИКС и ШОС, налаживает связи с соседями и чувствует себя увереннее. Свергнуть Эрдогана сейчас, как пытались в 2016 году, нечего и думать. Кроме того, у турецких властей есть такое оружие против Запада, как сирийские мигранты и контроль над Босфором, где проходят натовские корабли.

Поэтому, оказывая давление, вряд ли США будут перетягивать струну. Ведь если Вашингтон пойдет до конца, то будет рисковать уже навсегда потерять Анкару. Как минимум Турция может выйти из НАТО, что нанесет сильный удар по единству и будущему альянса в момент, когда он фактически проигрывает России геополитическое противостояние.

Чем закончится визит Нельсона? Ответ можно найти в одном из выступлений турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана: "У Турции другое положение в мире, отличное от стран ЕС, а Россия — ее ближайший сосед".