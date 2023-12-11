США обещают Турции F-16 взамен на вступление Швеции в НАТО

В США предлагают Турции одобрить заявку Швеции на вступление в НАТО, после этого будет решен вопрос с поставками истребителей F-16.

Поставки самолетов F-16 в Турцию могут начаться после того, как Анкара даст "зеленый свет" Швеции в НАТО, сообщил представитель Госдепа США Мэтью Миллер.

"Мы, со своей стороны, поддерживаем продажу Турции F-16 (...). Но в Конгрессе есть люди, которые решили, что продажа будет возможна лишь в случае одобрения Турцией вступления Швеции в НАТО"

– Миллер

Он отметил, что в Вашингтоне призывают Анкару как можно скорее ратифицировать заявку Швеции.

Все страны Североатлантического альянса, за исключением Турции и Венгрии, одобрили заявку скандинавского государства на присоединение.