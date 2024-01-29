ЦИК Азербайджана: проголосовали почти 20% избирателей

На 10 часов утра (9:00 мск) в Азербайджане проголосовали почти 20% избирателей, сообщил глава Информационного центра Секретариата Центральной избирательной комиссии страны.
Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Азербайджана обнародовала первую официальную информацию о ходе голосования на выборах президента Азербайджанской Республики.
По состоянию на 10:00 (9:00 мск) в стране проголосовали 19,44% избирателей (1 млн 259 тыс 371 человек), сообщил глава Информационного центра Секретариата ЦИК Фарид Оруджев, передает АЗЕРТАДЖ.
Напомним, сегодня в Азербайджане проходят внеочередные выборы президента, впервые в истории независимого Азербайджана они охватывают всю территорию страны, на освобожденных от оккупации ее территориях открыто 26 избирательных участков.