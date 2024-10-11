Вестник Кавказа

Четвертая канатная дорога откроется в Тбилиси

Четвертая канатная дорога откроется в Тбилиси
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В столице Грузии в ближайшее время заработает еще одна канатная дорога. Она соединит центральную городскую площадь с горой Табори.

В Тбилиси между площадью Свободы и горой Табори запустят новую канатную дорогу. Об этом рассказали в городской мэрии.

По словам градоначальника Кахи Каладзе, время в пути составит всего 5 минут. 

"Подняться от площади Свободы на канатной дороге можно ровно за пять минут"

– Каха Каладзе

Новая канатная дорога состоит из двух секций и 34 гондол. Обе секции могут перевозить до 1 тыс пассажиров в час.

На реализацию проекта было направлено $20 млн.

Напомним, на сегодняшний день в грузинской столице работают три канатные дороги. Одна из них соединяет парк Рике и крепость Нарикала, вторая – проспект Чавчавадзе и Черепашье озеро, третья – проспект Руставели и парк Мтацминда.

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