Четвертая канатная дорога откроется в Тбилиси

В столице Грузии в ближайшее время заработает еще одна канатная дорога. Она соединит центральную городскую площадь с горой Табори.

В Тбилиси между площадью Свободы и горой Табори запустят новую канатную дорогу. Об этом рассказали в городской мэрии.

По словам градоначальника Кахи Каладзе, время в пути составит всего 5 минут.

"Подняться от площади Свободы на канатной дороге можно ровно за пять минут"

– Каха Каладзе

Новая канатная дорога состоит из двух секций и 34 гондол. Обе секции могут перевозить до 1 тыс пассажиров в час.

На реализацию проекта было направлено $20 млн.

Напомним, на сегодняшний день в грузинской столице работают три канатные дороги. Одна из них соединяет парк Рике и крепость Нарикала, вторая – проспект Чавчавадзе и Черепашье озеро, третья – проспект Руставели и парк Мтацминда.