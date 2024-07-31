Четверть миллиона жителей Грузии предпочитают жить без документов

Как показала проверка Агентства развития Национальных сервисов, свыше 240 тысяч совершеннолетних граждан Грузии живут без паспорта и удостоверения личности, а молодежь вообще не обременяет себя документами.

Значительная часть населения Грузии предпочитает жить безо всяких документов – ни паспорта, ни удостоверения личности нет у 240 933 взрослых граждан страны, сообщили в Агентстве развития Национальных сервисов.

Еще хуже ситуация с молодежью – согласно грузинским законам, в 14 лет молодые люди должны получить свое первое удостоверение личности, однако это требование проигнорировали 688 393 несовершеннолетних, передает Sputnik Грузия.

Несмотря на то, что даже внутреннее удостоверение личности – документ, дающий его обладателю довольно широкие возможности - пользоваться электронной подписью, подтверждать личность через Интернет и даже ездить без загранпаспорта в Армению и Турцию, в общей сложности у 929 386 граждан страны с населением на 2022 год в 3,713 млн человек нет никаких документов.

Возможно, это последствия того, что власти страны отменили старые удостоверения, полученные гражданами до начала выдачи ID-карт – они стали недействительными с 1 июля 2024 года, отметили в Агентстве.