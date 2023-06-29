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Цены на туры в Египет обвалились на лето

Цены на туры в Египет обвалились на лето
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Приобрести тур в Египет сегодня можно даже дешевле, чем одни только билеты на самолет из Москвы в Шарм-эль-Шейх. В Египте стоит жара, уже две недели как цены на путевки падают.

Отдохнуть в Египте летом 2023 года можно дешевле, чем просто добраться до него - цена на туры сейчас ниже, чем на авиабилеты.

По данным Profi.Travel, неделя в отеле 4 звезды по системе «все включено» в Шарм-эль-Шейхе обойдется в начале июля в 84 тыс рублей на двоих при вылете из Москвы. При этом минимальная цена на прямой перелет между этими же городами на двоих - 88 тыс рублей.

Цены на отдых в Египте на лето 2023 года стали опускаться с середины июня. Причин две: сильная жара и увеличение перевозчиков между Россией и Египтом.

В конце мая недельный тур на начало июля стоил от 122 тыс рублей, при этом путевка включала отель 3 звезды, пишет РИА Новости.

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